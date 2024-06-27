Якою буде обов'язкова військова підготовка для студентів – у Міносвіти розповіли деталі

Експериментальна концепція базової військової підготовки (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів передбачає аудиторну і полігонну частини.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

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За словами заступника міністра, є певні експериментальні напрацювання, які зараз обговорюються, але ще нічого не затверджене.

"В більшості наші студенти вступають на бакалаврат в 17 років. Отже базова військова підготовка не передбачена для неповнолітніх. Відповідно, першокурсники не будуть проходити БЗВП. Імовірно це розпочинається з другого курсу", – каже Винницький.

Заступник міністра освіти уточнив, що експериментальна концепція базової військової підготовки, яка зараз обговорюється, передбачає частину аудиторну і частину полігонну.

"Відповідно, найбільш ймовірно, ми будемо бачити перші аудиторні частини БЗВП, які будуть впроваджуватися з січня 2025 року. Отже, ще не в 2024 році, а з січня 2025 року. Для того, щоби вивезти хлопців і бажаючих дівчат на полігонну частину, яка має відбутися на весну 2025 року", – зазначив він.

Більше інформації буде згодом, тому що всі питання зараз узгоджуються між Міністерством освіти і Міністерством оборони, додав заступник міністра.

"Основним, скажімо так, власником цього процесу є насправді більше Міноборони", - зазначив заступник міністра освіти.

Водночас він анонсував, що зі впровадженням БЗВП передбачається зміна концепції військових кафедр, які працювали на базі закладів вищої освіти.

"Військова підготовка в Україні у сфері вищої освіти буде змінюватися, але більше про це можна буде говорити, коли наблизяться до остаточних рішень і постанов наприкінці 2024 року", – підсумував заступник міністра освіти і науки України.

Нагадаємо, що в Україні була скасована строкова служба. Замість неї новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки мають проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу. Пізніше стало відомо, що загальну військову підготовку студентів зробили обов'язковою

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