Якою буде погода 21 березня: прогноз синоптикині

У п'ятницю, 21 березня, впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8+11 градусів. Опадів не передбачається, буде сухо та сонячно.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

"У Києві завтра також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів", - написала синоптикиня.

Вона додає, що у неділю, 23 березня, спостерігатиметься похолодання. Пройде дощ і температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4+9 градусів.

Раніше йшлося про те, що інформація про "брудну хмару", яка начебто накриє Україну, не відповідає дійсності.

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