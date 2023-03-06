Якою буде погода 7-8 березня: Наталка Діденко попередила про весняну мінливість

Дуже вітряно буде днями в Україні.

Погода в Україні 7-8 березня обіцяє бути теплою, але мінливою. Синоптикиня Наталка Діденко надала прогноз погоди на два весняні дні.

Про це йшлося у повідомленні про погоду від Наталки Діденко 6 березня.

Тож 7 березня в Україні буде йти мокрий сніг чи дощ, залежно від температури повітря.

"Але тотальні, щоб опади - навряд, так, зарядами, наскоками. Щоденне сонце, хоч повним відром, хоч клаптиками, долає зимові комплекси і впевнено тримає за руку юну весну, яка ще трохи соромиться", - додала синоптикиня.

Погода на завтра, 7 березня

7-го березня, найближчої ночі, в Україні очікується 0-5 градусів морозу, а на півдні країни - близько нуля.

Впродовж дня вівторка стовпчики термометрів піднімуться в Україні до +3+8 градусів, у південній частині, на Донеччині та в окремих районах Дніпропетровщини - до +7+10 градусів, в Криму - до +9+13 градусів.

Якою буде погода в Києві

У Києві 7-го березня погода буде вологою, з періодичними мокрим снігом або дощем. Вночі - невеликий мороз, до -1-3 градусів, завтра вдень потепліє до +4+6 градусів.

Погода на 8 березня

8-го березня в Україні буде дуже тепло, +9+12 градусів, у центральній частині, на півдні та на південному сході - +10+16 градусів. Однак на нас чекає сильний вітер.

На півночі України температура повітря знизиться до +2+5 градусів, ще й знову вчепиться мокрий сніг. Проте до півдня України це похолодання не дійде, вищі градуси блокуватимуть північні зальоти холоду.

"Тому найближчими днями атмосферна поведінка буде активною, контрастною та цікавою - все, як завжди, навесні. Я тут прочитала про шкідливість надлишку синтетичних вітамінів - не захоплюйтеся рекламою, порадами сусідок, бувших "мєдіцинських работніков", красивими баночками, акціями та "натуральною основою", - пише Діденко.

Додамо, що погода у Львові завтра, 7 березня, буде похмурою, однак без опадів. А в Харкові ясно лише зранку, ввечері очікується сильний снігопад. В Одесі похмуро, вдень пройде дощ, який закінчиться до вечора.

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