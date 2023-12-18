Якою буде погода на Різдво та Новий рік: синоптикиня ошелешила прогнозом

Сильних морозів на різвяно-новорічні свята не очікується.

На Новий рік очікується тепла погода, однак прогноз ще може змінитися.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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"За сьогоднішніми розрахунками, буде тепло, як для цієї пори року: додатні значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень. На півдні може бути 10 градусів тепла", - сказала вона.

За її словами, під час прояснень температура вночі може падати нижче нуля.

На Різдво, 25 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, а температура - плюсова. Голеня також повідомила, що до кінця грудня змін не очікується.

"За сьогоднішніми розрахунками, така ж температура", - сказала вона.

Втім, як нагадала вона, більш точні прогнози Укргідрометцентр дає за 3-5 діб до визначеної дати.

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