Якою буде погода на Різдво та Новий рік: синоптикиня ошелешила прогнозом

Сильних морозів на різвяно-новорічні свята не очікується.
На Новий рік очікується тепла погода, однак прогноз ще може змінитися.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
"За сьогоднішніми розрахунками, буде тепло, як для цієї пори року: додатні значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень. На півдні може бути 10 градусів тепла", - сказала вона.
За її словами, під час прояснень температура вночі може падати нижче нуля.
На Різдво, 25 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, а температура - плюсова. Голеня також повідомила, що до кінця грудня змін не очікується.
"За сьогоднішніми розрахунками, така ж температура", - сказала вона.
Втім, як нагадала вона, більш точні прогнози Укргідрометцентр дає за 3-5 діб до визначеної дати.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою в Україні буде погода до Різдва.
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