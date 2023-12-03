Якою буде погода на Святого Миколая, 6 грудня: прогноз синоптикині

5 та 6 грудня вночі може бути від -6 до -12 морозу.

В Україні на День святого Миколая, 6 грудня, очікується морозна погода.

Про це в інтерв'ю виданню "Главред" повідомила синоптикиня Наталія Птуха.

"Починаючи від 5 грудня по всій території України буде погода без опадів. Свій вплив почне поширювати поле підвищеного тиску, тобто антициклональний. Це означає, що буде менше хмар, більше прояснень. Взимку антициклони характеризують більш низькі температури у нічні години", - зазначила вона.

5 та 6 грудня вночі може бути від -6 до -12 морозу. В північно-східних областях та на сході очікується до -16 морозу в нічні години. В день буде від -3 до -9 морозу.

"Сніг буде лежати. Найбільше снігу буде на заході та в північних областях, а у центральних областях буде не так багато", - сказала вона.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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