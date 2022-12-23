Якою буде погода на Святвечір: синоптикиня дала прогноз на 24 грудня

У Святвечір, 24 грудня, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

У суботу, 24 грудня, коли за григоріанським та новоюліанським календарями християни відзначають Святвечір, у низці областей України буде зовсім не різдвяна, а дощова погода.

Про це розповіла відома українська синоптикиня Наталя Діденко.

За прогнозом Діденко, дощі очікуються у західних, північних областях України, а також на Вінниччині та Одещині.

Циклон з атмосферними фронтами наблизиться до західних кордонів України, тому на заході опади завтра можуть бути ряснішими.

У східних областях України, у більшості центральних областей та південної частини переважатиме суха погода. Однак вологість можуть збільшувати тумани.

"Повсюди в Україні напередодні Різдва очікується тепла погода: впродовж завтрашнього дня +2+7 градусів, у південній частині +4+9, в Криму до +11 градусів", – зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 24 грудня очікується дощ. Вітер буде південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря найближчої ночі сягатиме до +2 градусів, а в переддень Різдва, 24 грудня – до +4 градусів вдень, 0+2 градуси увечері.

За словами синоптикині, на Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолоднішає, а дощ зміниться снігом..

"Тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів", – підсумувала Діденко.

Раніше Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на Новий 2023 рік. Також синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи буде сніг в Україні на новорічні свята.

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