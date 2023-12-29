Якою буде погода на вихідних в Україні: синоптики здивували прогнозом

В Україні погода 30-31 грудня буде відносно теплою і без істотних опадів. Подекуди пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода в суботу, 30 грудня

У суботу денна температура повітря в Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській, Полтавській і Миколаївській областях становитиме близько 0 °С.

На решті території країни буде тепліше: на півночі очікується +5…+7 °С, у центрі та на заході — +6…+8 °С, на півдні та південному сході — +8…+11 °С. Навіть уночі термометри покажуть плюсову температуру — +1…+3 °С.

Погода в неділю, 31 грудня

У неділю буде відносно тепло. На більшій частині території країни опадів не передбачається. Лише у Сумській та Харківській областях місцями пройде невеликий мокрий сніг, а в Донецькій, Полтавській, Луганській і Дніпропетровській областях — короткочасний дощ.

На сході, в центрі та на півночі України повітря прогріється до +4…+6 °С (уночі — до +2…+4 °С), на заході — до +6…+8 °С (уночі — близько 0 °С), на півдні — до +8 ... +11 °С (уночі — до +3 ° С).

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду в Україні на Новий рік. У неділю, 31 грудня, та в понеділок, 1 січня, на заході, півночі та в центрі дощитиме, місцями - з мокрим снігом.

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