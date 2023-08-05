Якою буде погода сьогодні, 5 серпня: синоптики оновили прогноз

В Україні сьогодні, 5 серпня, у більшості західних областей очікується мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та грози, температура повітря становитиме +28... +33℃.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

На решті території буде малохмарна, суха та спекотна погода з температурою +31... +36℃.

Вітер буде східний та південно-східний, 7-12 м/с.

На Київщині та в столиці прогнозують малохмарну суху погоду та спеку. Стовпчики термометра покажуть +32... +34℃. Вітер очікується південно-східний 7-12 м/с.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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