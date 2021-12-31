Якою буде погода святковими вихідними: прогноз на 1, 2 та 3 січня

Якою буде погода святковими вихідними: прогноз на 1, 2 та 3 січня

Відлига принесе дощ, а потім похолодає й піде сніг.

Найближчих вихідних до України прийде потепління. У суботу, 1 січня, пройде дощ, місцями – з мокрим снігом. У неділю, 2 січня, суттєвих опадів не очікується, але стане холодніше. 3 січня - сніг. Дутиме сильний вітер.

"Завтра (1 січня) погоду в Україні формуватиме атмосферний фронт, який з собою принесе опади переважно у вигляді дощу, посилення вітру та підвищення температури повітря. Проте в неділю у полі підвищеного тиску опадів не прогнозуємо. Температура повітря почне знижуватись", - ідеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Субота, 1 січня

У східних та північно-східних областях сніг з дощем. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

На решті території дощ. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів морозу. Вночі у західних областях, удень на Правобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня 2022 року / Укргідрометцентр

Неділя, 2 січня

Без істотних опадів.

Температура вночі 0-7 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 2 січня 2022 року / Укргідрометцентр

Понеділок, 3 січня

Сніг, на заході - з дощем.

Температура вночі 0-7 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Лівобережжі вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу. У західних областях уночі близько нуля градусів, удень 1-5 градусів тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня 2022 року / Укргідрометцентр

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