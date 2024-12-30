Якою буде погода у новорічну ніч і 1 січня: прогноз від синоптикині Діденко

Новорічна ніч і перші дні 2025-го будуть відносно теплими, а ось 3-4 січня вже очікується похолодання.
У переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла, як для зими, погода без опадів.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За словами Діденко, протягом дня, 31 грудня, температура повітря становитиме +2+5 градусів, у південній частині України – від +5 до +10 градусів.
"Опадів завтра не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно, звичайно, з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області", – каже синоптикиня.
Погода у Києві перед Новим роком
У Києві 31 грудня очікується погода без опадів та з температурою повітря до +3 градусів.
31 грудня та у перші новорічні дні буде сильний вітер західних напрямків.
Якою буде погода у перші дні 2025 року
У ніч на перше січня в Україні очікується близько нуля, а в перший день Нового року потепліє до +4+9, а на півдні до +6+11 градусів.
"Опадів не передбачається і навіть Новий рік розпочнемо із сонечком. 2 січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня очікується в Україні похолодання", – підсумувала Діденко.
Раніше синоптики повідомили, яким буде січень в Україні.
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