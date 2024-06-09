Якою буде погода у понеділок, 10 червня: синоптикиня назвала регіони, де будуть дощі та грози

Синоптикиня Діденко попередила, де пройдуть сильні дощі та грози 10 червня.
У понеділок, 10 червня, у західних, північних та деяких центральних областях прогнозують дощі з грозами.
Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.
За її словами, у західних областях прогнозують сильні зливи, грози, град і шквали. Температура повітря сягатиме лише +22+26 градусів, хіба в Чернівецькій області стовпчики термометра піднімуться до +30 градусів.
У північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині і Одещині – короткочасні дощі, грози, при грозах можливе шквалисте посилення вітру, град.
На сході України, а також на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Криму – без істотних опадів.
На півдні – спека, +30+34 градуси.
На решті території України +25+29 градусів.
У Києві в понеділок передбачаються періодично короткочасні дощі, грози, можливе шквалисте посилення вітру, град. Повітря прогріється до +26 градусів.
"Погода буде нестійка, стрибуча, яскрава..., від грози заховайтеся, сильна злива може забити стоки і вулиця "попливе", ставте авто десь на узвишші, словом, літо, як літо. Це ще смерчів не видно було. Сонця вистачатиме, бо такий характер погоди відзначається мінливістю - сонце-дощ, дощ-сонце", – зазначила Діденко.
Раніше ТСН.ua з'ясув, яка погода чекає нас у червні.
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