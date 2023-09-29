Якою буде погода у жовтні: детальний прогноз від синоптика

Поточного року жовтень очікується помірно теплим, з невеликою кількістю опадів. Це спостерігатиметься як в нашій країні, так і на величезних теренах Європи.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

Детальний прогноз

Як свідчать провідні світові центри погоди та чисельні прогностичні моделі, 2023 року жовтень найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами. Загалом протягом місяця переважатиме антициклональний характер циркуляції.

"Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах. Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, та й то переважно протягом першої декади місяця", – пояснив Кібальчич.

В Україні від перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря на 4 – 7 °С. Зокрема, йдеться про північні й західні області. Опадів прогнозується мало.

У другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Так, температурний фон відчутно знизиться.

"У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16 °С. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною. Після 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності", – зауважує синоптик.

Ймовірність випадання першого снігу у жовтні є мінімальною, за винятком високогірних районів Карпат. Водночас бабине літо настане у другій половині місяця, проте його тривалість наразі визначити складно.

Таким чином, загалом за місяць кількість опадів по Україні становитиме:

25 – 60 мм;

у західних областях та у Карпатах може випасти 65 – 110 мм;

середньомісячна температура становитиме +7…+13 °С.

Фахівець також нагадав про пожежну небезпеку. У зв'язку з прогнозованим дефіцитом опадів і негативною ситуацією, що склалася на кінець вересня, наступного місяця тенденція розвитку ґрунтової посухи і найвищий рівень пожежної небезпеки збережеться в більшості областей України (за винятком західних регіонів).

"Слід бути уважними та свідомими при поводженні з вогнем на відкритій місцевості. Категорично забороняється спалювання листя, сухої трави та бадилля. Це вкрай негативно впливає на якість повітря, екосистему і тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність", – підсумував Кібальчич.

Раніше синоптики зазначали, що поки тримається тепла і суха погода, але будь-якої миті температура може знизитись, і підуть дощі.

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