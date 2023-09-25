Якою буде погода у жовтні: синоптики здивували прогнозом

У жовтні середня температура буде вищою від норми.

Погода в жовтні 2023 року буде теплішою за норму. Але це не означає погодну аномалію. Тут мова йде про середньомісячну погоду. Похолодання звісно буде, але поступове.

Про це повідомили в Укргідрометцентр.

Середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Загалом осінні місяці будуть теплими і відзначатимуться меншою кількістю опадів.

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