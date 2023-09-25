Якою буде погода у жовтні: синоптики здивували прогнозом

У жовтні середня температура буде вищою від норми.
Погода в жовтні 2023 року буде теплішою за норму. Але це не означає погодну аномалію. Тут мова йде про середньомісячну погоду. Похолодання звісно буде, але поступове.
Про це повідомили в Укргідрометцентр.
Середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.
Загалом осінні місяці будуть теплими і відзначатимуться меншою кількістю опадів.
Коли почнеться бабине літо 2023 в Україні – читайте на ТСН.ua
Читайте також: