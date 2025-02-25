Якою буде погода в березні 2025 року: прогноз від Укргідрометцентру

Березень 2025 року може бути теплішим за звичайний, із відносно малою кількістю опадів.

Очікується, що середня температура повітря у березні буде вищою за норму, а кількість опадів – нижчою.

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на початок весни 2025 року.

Кліматична норма для березня

Зазвичай середня температура в Україні в цей період становить від 0 до +6°C, а на високогір’ї Карпат до -3°C.

Зафіксовані температурні рекорди показують, що березень може бути як дуже холодним, із морозами до -37°C, так і незвично теплим – до +29°C.

Кількість опадів зазвичай варіюється в межах 26-51 мм, у Карпатах може досягати 135 мм.

Прогноз на березень 2025 року

За даними метеорологів, середня температура у березні очікується на 1-1,5°C вище за норму й коливатиметься від +1°C до +7°C.

Опадів прогнозується менше від середніх значень – 22-42 мм, а в Карпатах місцями до 74 мм.

Нагадаємо, що синоптики опублікували свій прогноз для України на найближчі дні. Кажуть, у цей час зима ще проявить свій характер. Однак, вже на вихідних можна очікувати погодних сюрпризів.