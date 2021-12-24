Погода в Буковелі вихідними: прогноз на 25-26 грудня

Погода в Буковелі вихідними: прогноз на 25-26 грудня

На вихідних у горах Прикарпаття сніжитиме.

Погода в Буковелі на вихідних, у суботу та неділю, 25-26 грудня, обіцяє бути з опадами.

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За даними Укргідрометцентру, у суботу, 25 грудня, вдень буде 0-2°C, вночі стовпчик термометра опуститься до -1°C. Падатиме мокрий сніг з дощем, вітер західний 5-10 м/с.

У неділю, 26 грудня, погода в Буковелі буде похмурою. Вдень пройде сніг, вночі він посилиться. Температура повітря вдень -4°C, вночі від -5 до - 7°C. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Буковелі на 26 грудня / Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вебкамери у Буковелі, за допомогою яких можна ознайомитися з погодою, атмосферою і різними зонами курорту.

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