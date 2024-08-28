Якою буде погода в останні дні літа: синоптик дав невтішний прогноз

В останні дні літа очікується максимальна температура до +35 °С.
До кінця тижня аномальна спека, яка прийшла до України, не спаде. В більшості областей буде спекотна та суха погода.
Про це розповів синоптик, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди на кінець літа
За прогнозом синоптика, у четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі гроз. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С.
У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.
У суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму +25…+30 °С.
Якою буде погода 1 вересня
За його прогнозом, у неділю, 1 вересня, по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.
Нагадаємо, ми розповідали, коли до України прийде осіннє похолодання.
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