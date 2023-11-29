Якою буде погода останнього дня осені, 30 листопада: прогноз синоптиків

У четвер, 30 листопада, в Україні майже припиняться опади. Лише місцями сніжитиме. На дорогах багатьох областей буде ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, уночі в північно-східних областях буде невеликий сніг, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті - помірний мокрий сніг. На заході, півночі, в центрі країни, а також у Харківській області - ожеледиця. В Карпатах місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу. Холодніше буде в західних областях - 6-11° морозу. Тим часом у південно-східній частині країни стовпчики термометрів покажуть близько 0°.

Вдень в Україні температура повітря буде від 3° морозу до 2° тепла. На півдні країни синоптики прогнозують 1-6° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині в четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями обіцяють невеликий сніг, але вдень - без опадів. На дорогах ожеледиця. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

В Київській області температура повітря вночі буде 3-8° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 4-6° морозу, а вдень - близько 0°.

Нагадаємо, синоптики повідомляли про погоду на грудень 2023 року. Так, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Звісно, будуть і періоди похолодання, але все ж плюсові значення переважатимуть.

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