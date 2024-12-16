Якою буде погода в Україні 17 грудня: синоптикиня дала невтішний прогноз

На південному сході буде тепло, а на півночі – мокрий сніг.

Україна 17 грудня залишатиметься під впливом атмосферних фронтів, що принесе в країну дощі, а на північному сході – мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, очікується сильний вітер з західного та північно-західного напрямків, пориви якого досягатимуть 17-22 м/с, а місцями – до 25 м/с.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +4...+9 градусів, на півдні буде тепліше – +7...+12 градусів, а на північному сході – 0...+4 градуси.

Прогноз погоди на 17 грудня / Фото: Наталка Діденко

У Києві вівторок принесе сильний вітер з поривами до 15-20 м/с та дощ. Температура в столиці триматиметься в межах +5...+7 градусів.

Протягом середи та четверга опади зменшаться, вітер почне слабшати у четвер, а температура знизиться до неділі.

Нагадаємо, синоптики дали довгостроковий прогноз на зиму та чого слід очікувати.

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