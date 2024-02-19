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Якою буде погода в Україні 20 лютого: синоптики зробили прогноз

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Якою буде погода в Україні 20 лютого: синоптики зробили прогноз

Якою буде погода 20 лютого / Фото: pixabay.com

Вночі стовпчики термометрів подекуди опустяться до 9 градусів.

В Україні 20 лютого спостерігатиметься мінлива хмарність. У західних та Житомирській областях буде невеликий мокрий сніг та дощ. Ідентична ситуація буде вдень у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Прогноз погоди на 20 лютого / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 20 лютого / Фото: Укргідрометцентр

На решті території – без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни до 6° тепла; в західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", – відзначають синоптики.

Зокрема, на Київщині очікується:

  • мінлива хмарність
  • вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ
  • вітер південний, 5-10 м/с.
  • температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;

"У Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла", – додали в "Укргідрометцентрі".

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