Якою буде погода в Україні 30 січня: синоптикиня зробила прогноз

Завтра, 30 січня, опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме +9 градусів. Надалі очікується поступове похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

“Вночі +2+6 градусів, вдень +7+11, на півдні +12+16 градусів”, — зазначила синоптикиня.

Діденко акцентує, що 1-2 лютого почне знижуватися температура повітря до невеликих мінусів, а з 7-го лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів.

У Києві завтра, у четвер, без опадів, максимально до +8+10 градусів.

“З 1-2 лютого і столицю прийде похолодання”, — підсумувала Наталія Діденко.

Нагадаємо, синоптики вразили прогнозом на новий робочий тиждень. Кажуть, що в останні дні січня в Україні встановиться рекордно тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів досягнуть позначки у +17 градусів. Скільки триватиме весняна погода і яких погодних сюрпризів очікувати у лютому – в ексклюзиві TSN.UA.

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