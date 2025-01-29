Якою буде погода в Україні 30 січня: синоптикиня зробила прогноз

На українців чекає весняна погода.
Завтра, 30 січня, опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме +9 градусів. Надалі очікується поступове похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
“Вночі +2+6 градусів, вдень +7+11, на півдні +12+16 градусів”, — зазначила синоптикиня.
Діденко акцентує, що 1-2 лютого почне знижуватися температура повітря до невеликих мінусів, а з 7-го лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів.
У Києві завтра, у четвер, без опадів, максимально до +8+10 градусів.
“З 1-2 лютого і столицю прийде похолодання”, — підсумувала Наталія Діденко.
Нагадаємо, синоптики вразили прогнозом на новий робочий тиждень. Кажуть, що в останні дні січня в Україні встановиться рекордно тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів досягнуть позначки у +17 градусів. Скільки триватиме весняна погода і яких погодних сюрпризів очікувати у лютому – в ексклюзиві TSN.UA.
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