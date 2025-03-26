Якою буде погода в Україні у квітні 2025 року: деталі від синоптиків

Синоптики розповіли, якою буде погода у квітні 2025 року. Чи варто очікувати заморозків?

Синоптики прогнозують, що квітень буде помірно теплим, без різких коливань температури та екстремальних опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, середня температура квітня 2025 року складатиме +10...+13°C, що на 1,5–2°C вище за кліматичну норму. У гірських районах очікується +6...+9°C.

Кількість опадів у більшості регіонів становитиме 30–52 мм, що відповідає нормі. У Карпатах випаде 60–89 мм опадів.

Відомо, що середня температура в цей період в Україні коливається від +7°С до +11°С, а в гірських районах — +2°С до +6°С. Проте минулі роки показали, що цей місяць може бути справжнім сюрпризом: від -22°С на північному сході до +33°C на півдні.

Нагадаємо, останній тиждень березня в Україні буде похмурим та з дощами через зміну атмосферного тиску.

Читайте також: