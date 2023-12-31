Якою буде погода в Україні у перший день нового року: прогноз метеорологів

На Закарпатті та в Карпатах місцями очікується значний дощ та мокрий сніг.

У понеділок, 1 січня, метеорологи прогнозують на більшості території України, за винятком західних та північних областей, погоду без опадів. В інших регіонах очікують дощі, а щось схоже на сніг може випасти тільки у деяких гірських районах — в Карпатах та на Закарпатті.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями.

“У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів”, - повідомляють метеорологи.

Прогноз погоди на 1 січня 2024 року / Фото: Укргідрометцентр

В центральних та південних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +3° до -2° за Цельсієм, вдень 2-7° тепла, а на півдні країни очікується до 6-11° тепла.

Погода в Києві та області

На Київщині у перший день нового року синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується дощ.

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Вітер південний 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, погода в Україні на Новий рік буде безсніжною, натомість - зі слабким дощем. 31 грудня та 1 січня очікується проходження атмосферних фронтів із заходу та переважання циклонічної діяльності.

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