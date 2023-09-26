Якою буде погода в Україні в кінці вересня та на початку жовтня: прогноз синоптиків

В Україні до кінця вересня буде зберігатися суха та тепла погода. Проте вже з початку жовтня до нас завітає атмосферний фронт з дощами.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, з 1 жовтня до України завітає атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури.

“Щоправда, це більше торкнеться західних, північних та частково центральних областей - але все ж якась зміна синоптичного репертуару. А завтра, 27-го вересня, повсюди в Україні очікується суха, тепла погода з температурою повітря +23+29 градусів. У Києві також четвер обіцяє бути без дощів та теплим, і так аж до кінця місяця. А з початком жовтня побільшає вологи та поменшає тепла”, - розповіла Наталка Діденко.

Нагадаємо, що цього року погода в Україні в жовтні буде теплішою, ніж минулі роки.