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Якою буде погода в Україні в кінці вересня та на початку жовтня: прогноз синоптиків

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Якою буде погода в Україні в кінці вересня та на початку жовтня: прогноз синоптиків

Якою буде погода у жовтні / Фото: unsplash.com

З 1 жовтня до України завітає атмосферний фронт.

В Україні до кінця вересня буде зберігатися суха та тепла погода. Проте вже з початку жовтня до нас завітає атмосферний фронт з дощами.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, з 1 жовтня до України завітає атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури.

“Щоправда, це більше торкнеться західних, північних та частково центральних областей - але все ж якась зміна синоптичного репертуару. А завтра, 27-го вересня, повсюди в Україні очікується суха, тепла погода з температурою повітря +23+29 градусів. У Києві також четвер обіцяє бути без дощів та теплим, і так аж до кінця місяця. А з початком жовтня побільшає вологи та поменшає тепла”, - розповіла Наталка Діденко.

Нагадаємо, що цього року погода в Україні в жовтні буде теплішою, ніж минулі роки.

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Дата публікації
Перегляди
223
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