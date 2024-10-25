Якою буде погода в Україні в останні вихідні жовтня

У кінці жовтня до України прийшла суха погода. В останні вихідні жовтня опадів не передбачається.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Якою буде погода у суботу, 26 жовтня

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С.

У північних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С.

У південних регіонах та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С.

У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північної чверті, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +7...+12 °С.

Якою буде погода у неділю, 27 жовтня

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С.

У північних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С.

У центральних областях України опадів не передбачається. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +12...+17 °С.

У південних регіонах та у Криму утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер південний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °С, вдень +9...+14 °С.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця місяця. Більше про це читайте у новині.

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