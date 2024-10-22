Якою буде погода завтра, 23 жовтня – прогноз від синоптикині Діденко

В Україні і надалі очікується тепла погода.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, якою буде погода у середу, 23 жовтня.

За її словами, завтра погода в Україні не зазнає суттєвих змін і буде такою ж, як і сьогодні – теплою і ясною.

Єдине, що зміниться: завтра в західних областях дещо збільшиться хмарність і навіть ймовірні невеликі опади – "кілька крапель якогось невпевненого в собі невеликого дощу".

"А на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду", – підсумувала Діденко.

Раніше синоптики розповіли про аномально теплий початок листопада.

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