Якою буде погода завтра, 23 жовтня – прогноз від синоптикині Діденко

В Україні і надалі очікується тепла погода.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, якою буде погода у середу, 23 жовтня.
За її словами, завтра погода в Україні не зазнає суттєвих змін і буде такою ж, як і сьогодні – теплою і ясною.
Єдине, що зміниться: завтра в західних областях дещо збільшиться хмарність і навіть ймовірні невеликі опади – "кілька крапель якогось невпевненого в собі невеликого дощу".
"А на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду", – підсумувала Діденко.
Раніше синоптики розповіли про аномально теплий початок листопада.
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