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Якою буде ситуація в енергосистемі України наступного тижня: прогноз "Укренерго"

Якою буде ситуація в енергосистемі України наступного тижня: прогноз "Укренерго"

"Укренерго" / Фото: УНІАН

Дефіцит, на жаль, повернеться.

Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Це пояснюється трьома факторами.

Про це в ефірі "Суспільного" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, йдеться про:

  • виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій;
  • наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня й 1 червня;
  • прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів. 

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", – зазначив Володимир Кудрицький. 

Нагадаємо, у понеділок, 3 червня, на всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. 

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