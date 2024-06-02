Якою буде ситуація в енергосистемі України наступного тижня: прогноз "Укренерго"

Дефіцит, на жаль, повернеться.
Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Це пояснюється трьома факторами.
Про це в ефірі "Суспільного" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За словами Кудрицького, йдеться про:
- виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій;
- наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня й 1 червня;
- прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.
"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", – зазначив Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, у понеділок, 3 червня, на всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.
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