Якою буде ситуація зі світлом у Києві та на Дніпропетровщині 26 січня: відповідь YASNO

За словами гендиректора YASNO, Дніпропетровська область зараз перебуває у складному становищі з електропостачанням.
В YASNO повідомили, які обмеження електропостачання будуть діяти у четвер, 26 січня.
Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Київ
У Києві завтра буде забезпечено 61% потреби міста в електроенергії. Обмеження будуть на рівні 986 МВт на день і 648 МВт на ніч.
Дінпрпетровська область
Також Коваленко звернув увагу на Дніпропетровську область, яка, за його словами, зараз перебуває у складному становищі з електропостачанням.
"Обмеження, які діятимуть у Дніпропетровській області, ще очікуємо. Протягом тижня "Укренерго" встановлює денні ліміти для неї на рівні 1180 МВт, при тому що орієнтовне споживання – 2200 МВт. І з цих 1180 МВт лише близько 15% іде на потреби населення та малого бізнесу", – зазначив він.
Зазначимо, операційний холдинг D.Solutions (відомий під брендом Yasno) входить до Групи ДТЕК і постачає українцям електроенергію.
Нагадаємо, що в Україні через похолодання знову збільшується споживання електроенергії. Виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.
Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що ще "рано розслаблятися", хоча і Україна "достойно пройшла половину зими".
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