Якою буде ситуація зі світлом у Києві та на Дніпропетровщині 26 січня: відповідь YASNO

За словами гендиректора YASNO, Дніпропетровська область зараз перебуває у складному становищі з електропостачанням.

В YASNO повідомили, які обмеження електропостачання будуть діяти у четвер, 26 січня.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Київ

У Києві завтра буде забезпечено 61% потреби міста в електроенергії. Обмеження будуть на рівні 986 МВт на день і 648 МВт на ніч.

Дінпрпетровська область

Також Коваленко звернув увагу на Дніпропетровську область, яка, за його словами, зараз перебуває у складному становищі з електропостачанням.

"Обмеження, які діятимуть у Дніпропетровській області, ще очікуємо. Протягом тижня "Укренерго" встановлює денні ліміти для неї на рівні 1180 МВт, при тому що орієнтовне споживання – 2200 МВт. І з цих 1180 МВт лише близько 15% іде на потреби населення та малого бізнесу", – зазначив він.

Зазначимо, операційний холдинг D.Solutions (відомий під брендом Yasno) входить до Групи ДТЕК і постачає українцям електроенергію.

Нагадаємо, що в Україні через похолодання знову збільшується споживання електроенергії. Виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.

Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що ще "рано розслаблятися", хоча і Україна "достойно пройшла половину зими".

Читайте також:

Українці можуть вплинути на відновлення електропостачання: що потрібно