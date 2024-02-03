Якою буде ситуція на валютному ринку і чому долар знову може зростати: пояснення банкіра

На валютному ринку спостерігається певна стабілізація, водночас можуть статися й коливання.

Річ у тім, що макрофінансова допомога має вчасно надходити в бюджет. Якщо цього не відбуватиметься, виникне нестабільність курсів.

Про е в ефірі 24 Каналу сказав банкір, Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Які коливання можливі

Наразі важливим питанням залишається розблокування кордонів та розв'язання труднощів у наданні макрофінансової допомоги. Саме ці аспекти впливають на стабільність валютного ринку.

"Загалом протягом наступного тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів: на безготівковому ринку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро", – прогнозує фахівець.

Він також додає, що Україна має достатню кількість валових фінансових резервів – близько 40 мільярдів доларів.

"Маємо розуміти, що на щомісячні валютні інтервенції витрачається 2,5 – 3 мільярди доларів. Якщо макрофінансова допомога не буде доповнювати бюджет вчасно, виникне нестабільність курсів", – акцентував Лєсовий.

Банкір вважає, що протягом наступного тижня зберігатимуться тенденції, які виникали у січні. Можливі лише незначні коливання. Йдеться про:

зміни на міжбанку – 0,2 гривні, на готівковому ринку 0,3 – 0,5 гривень;

різниця між курсом купівлі та продажу на міжбанку не буде більш як 0,1 гривні, на готівковому ринку – 0,5 гривні у банках, а от в обмінниках – до 1 гривні.

Раніше НБУ оприлюднив курс валют на вихідні 3 – 4 лютого.

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