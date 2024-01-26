Якою буде стратегія воєнної кампанії України 2024 року: відповідь помічника держсекретаря США

Стратегія української воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною. Передовсім вона спиратиметься на те, що було зроблено у 2023 році.

Таку думку висловив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, пише "Голос Америки".

Зокрема, йдеться про видатний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України. Він також відзначив зростання економіки України у 2023 році й очікує ідентичної динаміки цьогоріч.

Натомість про альтернативні сценарії, що розглядають США на випадок, якщо допомогу Україні так і не ухвалять у Конгресі, посадовець говорити не наважується.

"Я втримаюся від спокуси обговорювати “план Б”, – сказав О’Браєн.

Раніше у Пентагоні заявили, що просять Конгрес ухвалити пакет допомоги для України різними способами.

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