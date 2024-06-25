Якою буде відповідь Росії, якщо ЗСУ знищать Кримський міст: політолог навів важливий аргумент

Потрібно ще більш вдосконалити систему атаки, яка б дозволила відразу завдати незворотної шкоди.

Російським окупантам вже нема чим лякати Україну у разі знищення Кримського мосту. Вже увесь спектр арсеналу проти нашої держави країна-терористка задіяла.

Про це в інтерв’ю ТСН в раках програми “Ремарки” розповів політолог Георгій Чижовий.

“Лякати Україну особливо нема чим, вже весь арсенал засобів, які вони можуть собі дозволити, був використаний. Вони дуже цього бояться. Кримський міст дуже добре захищений різними системами ППО і не лише ППО. Там є захист від морських дронів, але, я думаю, що врешті-решт він таки буде зруйнований”, - наголосив Чижовий.

Водночас для знищення переправи потрібно обрати момент. Можливо, потрібно ще більш вдосконалити систему атаки, яка б дозволила відразу завдати незворотної шкоди.

Крім того, знищення Кримського мосту буде мати і деморалізаційний ефект для самих росіян.

“Бо це символ успішного початку російської агресії, коли був захоплений Крим, а потім ліквідовані логістичні проблеми. Якщо ми подивимося на карту, ми розуміємо, що Крим пов'язаний територіально з Україною, а з Росією зовсім не пов'язаний - тільки цей міст. Тому пояснювати росіянам, що все як і раніше нормально, буде набагато важче, коли міст упаде. Щодо логістики, то до цієї ситуації Росія готується заздалегідь. Перевезення військових вантажів Кримським мостом вже сильно скоротилося. Зараз використовуються переважно поромні переправи, військові переправи якісь типу понтонів. Крім того, російське керівництво намагається побудувати залізницю через Маріуполь та Бердянськ, тобто наземним коридором з Росії до Криму, який вони пробили через окупований український південь”, - підкреслив політолог.

Цей шлях, за його словами, окупанти будують доволі швидко. Але поки що вона частково перебуває під прострілом українських військ. Крім того, там партизани постійно підривають то одну чи іншу ділянку, тому все йде дуже повільно.

“Але гадаю, що основною проблемою для України стане ця залізниця. Якщо вдасться і по ній якимось чином заблокувати рух, то логістичні проблеми стануть серйозними. Що стосується переправи, нещодавно по ній теж було завдано удару, і по-моєму виведено з ладу кілька поромів. Якщо цього мосту не буде, це відкине Росію сильно назад, і покаже, що про колишні успіхи в агресії вже не йдеться, настав час замислюватися, як виходити з цієї військової авантюри”, - зазначив політолог.

Нагадаємо, що Україна отримала першу партію снарядів в межах чеської ініціативи.

Читайте також: