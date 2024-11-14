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Якою буде зима 2024-2025 в Україні: метеорологиня здивувала прогнозом погоди

Якою буде зима 2024-2025 в Україні: метеорологиня здивувала прогнозом погоди

Синоптики кажуть, що зима не буде занадто суворой / Колаж ТСН.ua

Метеорологиня вважає, що більшість днів взимку будуть теплими.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 буде відносно теплою. 

Про це вона сказала у коментарі Олексію Суханову на ютуб-каналі "Говорить Суханов". 

Метеорологиня зазначила, що в Україні стало значно тепліше, ніж це було ще у другій половині 20 століття. 

"Ми бачимо, що протягом останніх років зими у нас стали значно теплішими, ніж були у 60-80-х роках. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялась на градуси 3. І якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це +5 градусів і це температура така, яка спостерігається, як у кінці листопада. Ми вважаємо, що це непогано і ми можемо пережити цю зиму. Але це не значить, що взимку буде настільки тепло. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплішими", - сказала Віра Балабух. 

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