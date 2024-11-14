Якою буде зима 2024-2025 в Україні: метеорологиня здивувала прогнозом погоди

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 буде відносно теплою.

Про це вона сказала у коментарі Олексію Суханову на ютуб-каналі "Говорить Суханов".

Метеорологиня зазначила, що в Україні стало значно тепліше, ніж це було ще у другій половині 20 століття.

"Ми бачимо, що протягом останніх років зими у нас стали значно теплішими, ніж були у 60-80-х роках. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялась на градуси 3. І якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це +5 градусів і це температура така, яка спостерігається, як у кінці листопада. Ми вважаємо, що це непогано і ми можемо пережити цю зиму. Але це не значить, що взимку буде настільки тепло. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплішими", - сказала Віра Балабух.

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