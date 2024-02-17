Якою ціною росіянам далося взяття Авдіївки: коментарі Z-пропагандистів

Для того, щоб досягти бодай якогось результату, окупанти ладні стирати з лиця землі цілі міста.

Ворожі Z-канали активно пишуть про те, якою ціною далося взяття Авдіївки, точніше того, що від неї залишилося. Так, вибороти її було значно "витратніше", ніж Бахмут.

Це зауважив журналіст Юрій Бутусов.

"Авдіївка обійшлася нам вкрай дорожче, ніж Артемівськ (Бахмут)", – пишуть там.

Росіяни про Авдіївку

У битві за Авдіївку військово-політичне командування РФ поклало тисячі своїх громадян. Тепер по місту, пишуть росіяни, не бігають люди у залізних касках, бо вони просто закінчилися. Натомість у сухому залишку ворог отримав чергові руїни, що димляться. Як акцентує Бутусов, чому Авдіївку так шалено завалювали трупами – очевидно.

"До виборів Путіна терміново потрібна була хоч якась перемога. І її здобули тією самою ціною, про яку пишуть друзі Гіркіна-Стрілкова", – підсумував він.

Росіяни про Авдіївку

Щобільше, за повідомленнями ворожих телеграм-каналів, в Авдіївці пахне мертвістю й гаром. Нічим більше, аж до самих запорізьких рубежів. А зазомбовані росіяни продовжують волати про те, що був здійснений великий подвиг – "за межами мислимого та немислимого".

Росіяни про Авдіївку

Напередодні стало відомо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом.

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