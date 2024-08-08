Якою має бути перемога України: Єрмак назвав головні умови

Другий Саміт миру максимально має наблизити Україну до завершення війни і справедливого миру.

Перемога для України означає відновлення її цілісності, забезпечення гарантій суверенітету, повернення всіх полонених людей і вивезених дітей, відповідальність військових злочинців, отримання репарацій від РФ, а також нова структура безпеки в Європі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Європейській правді".

На першому Саміті миру було винесено три пункти з дев'яти, саме ті, що викликають найменше дискусій. Проте на другий саміт треба підняти більше питань. Водночас надавати стовідсоткову гарантію повного розуміння цих питань з боку інших країн світу також поки зарано.

"Я не можу вам сказати чітко. Для нас, якщо буде сьогодні хоча б маленька можливість, щоб другий саміт максимально наблизив нас до закінчення війни, до справедливого миру, а це означає, щоб не було інших тлумачень, українську перемогу. Адже що таке перемога? Перемога – це відновлення цілісності України, забезпечення гарантій безпеки нашого суверенітету, повернення всіх наших людей, відповідальність військових злочинців, отримання компенсацій, щоб відновити нашу країну, нова структура безпеки в Європі, де Україна буде точно відігравати одну з провідних ролей", – сказав Єрмак.

Він також наголосив, що одним із пунктів української перемоги є повернення вивезених на територію Росії дітей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наполягає на скликанні другого Саміту миру до виборів у США в листопаді 2024 року з потенційною присутністю Росії.

Тим часом заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі в новому Саміті миру у зв’язку з "ультимативною" риторикою.