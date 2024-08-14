Якою може бути відповідь РФ на Курську операцію, пояснив експерт

У президента РФ Володимира Путіна обмежені можливості для відповіді на Курську операцію.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network і експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Самусь зазначив, що інструментарій у Путіна обмежений, і він перебуває в шоковому стані, не знаючи, які команди віддавати, оскільки начальник Генштабу Герасімов провалив ситуацію. Герасімов неправильно оцінював обставини та доповідав Путіну, що все під контролем, зокрема, під час Курської операції повідомив, що перейшло лише тисяча українських військових, 700 з них загинули, а залишки ховаються в лісах. Це нагадує доповіді, які Путін отримував у лютому-березні 2022 року перед відступом з Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Експерт припустив, що Путін міг доручити контроль над ситуацією в Курській області найближчим людям зі свого оточення. Він зазначив, що Дюміну і Золотову, можливо, було доручено координувати контртерористичну операцію. Хоча інформація про це спростовується, ситуація свідчить, що Путін не знає, що робити далі. Герасімову наказано продовжувати наступ на Донбасі, але через брак резервів навіть зняти одну дивізію з Донбасу для протидії загрозі в Курській області стає проблематично.

Він відкинув можливість наступу російських військ на ЗСУ в Брянській та Бєлгородській областях. Він зазначив, що українські війська можуть самі розпочати операції в цих районах, щоб захистити свої фланги. Щодо масованих ракетних ударів з боку Росії, Самусь зазначив, що нових ресурсів у Росії немає, крім можливих поставок іранських ракет. Він також додав, що українська ППО, особливо з появою F-16, ефективно протидіє таким загрозам.

Нагадаємо, Володимир Путін провів нараду з військовими, силовиками та представниками органів влади, щоб продемонструвати свою компетентність у ситуації в Курській області. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли що Путін намагається перекласти відповідальність за вторгнення ЗСУ на інших представників російської влади та військових.

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