Якою наразі є ефективність російських "Калібрів": пояснення ВМС

Росіяни багато розповідали про технічні характеристики цього озброєння, але ці хизування далекі від реальності.

Ефективність російських ракет "Калібр" наразі є дуже сумнівною. За час повномасштабного вторгнення наші військові добре вивчили цей тип ракет та вміють їм протидіяти, щобільше – є відповідні засоби.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як зазначив Плетенчук, армія РФ застосовує "Калібри" переважно тоді, коли завдає по Україні атаки із широкою номенклатурою ракет. Річ у тім, що коли ворог застосовує їх як окремий вид озброєння, показник збиття може сягати 100%.

"Тому зазвичай ворог їх використовує в комбінованих атаках, щоб навантажити ППО. Ця ракета небезпечна – там бойова частина 450 кілограмів", – наголосив він.

Раніше йшлося про те, що в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

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