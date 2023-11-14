Яка погода буде в Україні 15 листопада: треба тепло вдягатися та брати парасольки

В Україні 15 листопада буде прохолодна, дощова погода. Дощитиме в Харківській, Сумській, Житомирській, Вінницькій областях і Криму.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентру”.

За інформацією метеорологів, вночі в південно-східних, Харківській і Сумській областях, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях і Криму буде помірний дощ, на решті території також прогнозуються невеликі опади.

“Вітер південно-західний з переходом на правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в південній частині 6-11 градусів тепла, вдень 7-12 тепла, в Криму до 16”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Водночас у Карпатах прогнозується мокрий сніг і дощ, місцями пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. На дорогах може бути ожеледиця. Вдень і вночі температура повітря сягне від одного до чотирьох градусів морозу.

Яка погода буде на Київщині

На Київщині метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер - південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень - 7-12 градусів тепла.

У Києві вночі 5-7 градусів тепла, вдень 9-11.

Нагадаємо, що синоптики розповіли, коли в Україні очікувати першого снігу.