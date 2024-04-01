Якою погода буде в Україні 2 квітня: прогнозується "літня" температура повітря та дощі

У вівторок температура повітря в нашій державі прогріється вдень до 25 градусів.

В Україні 2 квітня місцями прогнозуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря прогріється до 25 градусів.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентрі”.

Як зазначається, у вівторок температура повітря в нашій державі прогріється вдень до 25 градусів, вночі - до 14. На Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів можна очікувати до 18 градусів тепла.

“Вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень в західних областях помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с”, - додали в "Укргідрометцентрі".

Нагадаємо, що пил з африканської пустелі Сахари накрив Україну. Якщо напередодні його фіксували у західних областях, то сьогодні, 1 квітня, він поширився на майже всю країну.