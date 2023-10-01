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Якою погода буде в Україні у жовтні: прогноз від "Укргідрометцентру"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Якою погода буде в Україні у жовтні: прогноз від "Укргідрометцентру"

Якою погода в Укаїні буде у жовтні / фото ілюстративне / Фото: Unsplash

Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм.

Жовтень в Україні буде на півтора градуси теплішим за норму. Середня місячна температура прогнозується в межах 7-13 градусів тепла.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентра”.

Як зазначається, середня місячна температура передбачається 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму.  Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що також в межах норми.

Коротка ж кліматична характеристика жовтня показує, що абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів, в Криму до 35 градусів, в гірських районах місцями 20-21 градусів  тепла.

Абсолютний мінімум температури – 4-16 градусів морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градуси морозу.

Нагадаємо, що поки що тримається тепла і суха погода, але будь-якої миті температура може знизитись, і підуть дощі.

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Дата публікації
Перегляди
1741
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