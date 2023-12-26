Якою ракетою Україна могла знищити десантний корабель "Новочеркаськ": відповідь експерта

Атака по кораблю Чорноморського флоту РФ показала, що російська ППО не спроможна відбити такий удар.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець припускає, що ЗСУ знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії вночі 26 грудня ракетами Storm Shadow.

Таку думку він висловив в етері Еспресо у вівторок, 26 грудня.

"Зараз всі схиляються до думки, що корабель РФ "Новочеркаськ" у Феодосії був знищений саме ракетою Storm Shadow. Цей тип ракет дійсно може здійснювати такі ефективні удари. Хочу нагадати, що в серпні наша авіація завдала удару по десантному та підводному човнах РФ в Новоросійську. Тоді теж були застосовані далекобійні системи ураження, Зокрема, ракети Storm Shadow й Scalp", - пояснив Згурець.

Він зауважив, що сьогоднішня атака по кораблю Чорноморського флоту РФ показала, що російська ППО не спроможна відбити такий удар.

"Сьогодні також цілком очевидним стало те, що російська система ППО не здатна забезпечити охорону військових обʼєктів у Криму. Ці обʼєкти є для них критично важливими. Втім, Україна продовжує знищувати військову інфраструктуру окупантів в Криму", - додав він.

Нагадаємо, у Повітряних силах натякнули, чим могли знищити корабель "Новочеркаськ".

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