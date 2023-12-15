Якою в Україні буде погода 16 грудня: синоптики прогнозують ожеледицю

В нашій державі прогнозується хмарна погода, проте без істотних опадів.

В Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями може бути ожеледиця. На Київщині може бути невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 16 грудня в нашій державі прогнозується хмарна погода, проте без істотних опадів. Лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг.

“На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 градуси морозу, на Чернігівщині та Сумщині місцями 9-12 градусів морозу, вдень в Україні від 3 градуси морозу до 2 градуси тепла, в Криму до 5 градусів тепла; в Карпатах вночі 8-13 градусів морозу, вдень 1-6 морозу”, - розповіли в Укргідрометцентрі.

Якою погода буде на Київщині

Прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

“Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 2-7 градуси морозу, вдень від 3 градуси морозу до 2 градусів тепла; у Києві вночі 3-5 градусів морозу, вдень близько 0”, - додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що у Києві пасажирам метро, які роблять пересадки між "Либідською" і "Теремками", повертатимуть гроші.

Читайте також провідні новини дня: