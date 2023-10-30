Якою в Україні буде погода у листопаді та коли похолодає: синоптикиня зробила прогноз

В Україні 31 жовтня очікується тепла, осіння погода. Повітря подекуди прогріється до 24 градусів. “Не сезонно” буде навіть вночі - до 14 градусів вище нуля.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 31 жовтня температура повітря протягом дня передбачається від 17 до 24 градусів. Тепло буде і вночі - плюс 10-14 градусів, на сході та північному сході - 8-11 градусів. Дощів не прогнозується.

“Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів. Але вже не такий, як у суботу. У Києві жовтень завершується сухою дуже теплою погодою, вдень до +19 градусів. Єдиний дискомфорт - вже згадуваний поривчастий вітер південного походження”, - розповіла синоптикиня.

Водночас вже в середу похолоднішає та пройде дощ. Відчутно ж погода зміниться з 7 листопада - переважати буде вже сезонна погода.

Нагадаємо, що нинішній листопад прогнозується холодним, але більш сухим, ніж звичайно. Утім, ближче до грудня в Україні знову потеплішає.