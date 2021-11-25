Якою вакциною можна щеплювати дітей від 5 років проти коронавірусу: імунолог відповів

Якою вакциною можна щеплювати дітей від 5 років проти коронавірусу: імунолог відповів

Для дітей від 5 років повинна бути окрема вакцина від коронавірусу, каже імунолог Федір Лапій.

Для дітей віком від 5 до 11 років щеплення від коронавірусу потрібно робити вакциною, у три рази слабшою за препарат Comirnaty вирбництва Pfizer-BioNTech. Такої вакцини в Україні ще немає.

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Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв'ю для медекспертки ЮНІСЕФ Катерини Булавінової.

Він зазначив, що в Україні вже вакцинували від коронавірусу кілька тисяч дітей від 12 років і старше, проте поки ще немає препарату для дітей від 5 і до 11 років.

Федір Лапій каже, для дітей від 5 до 11 років має бути доза в 3 рази менша, в порівнянні з вакциною Comirnaty.

"Зараз цю вакцину ми розводимо, додаємо розчинники і набираємо 0,3 мл. Якщо говорити про так звану дитячу дозу від 5 до 11 років - це не означає, що ми можемо взяти 0,1 мл і ввести внутрішньом'язово. Це означає, що повинна бути окрема вакцина, окрема форма", - сказав він.

За його словами, у вакцині для маленьких пацієнтів вміст м-РНК втричі менше, ніж у звичайній дозі препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech, якою щеплюють дорослих і дітей від 12 років.

Чи буде Україна закуповувати такий препарат для малюків - наразі невідомо.

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