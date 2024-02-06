Якою є ключова проблема мобілізаційного законопроєкту: думка нардепки

Сьогодні важливо знайти рішення щодо ключової проблеми законопроєкту про мобілізацію – права на демобілізацію через 36 місяців. Адже мета законопроєкту полягає в тому, щоб створити мотивацію і можливість для мобілізації людей.

Про е в ефірі "Київ2" сказала народна депутатка України Вікторія Сюмар.

"Ми запитуємо військове командування, Генштаб, а що є найбільшою мотивацією сьогодні, щоб людина йшла у військо? Вони кажуть – можливість демобілізуватися", – відзначає Сюмар.

Тобто в людини має бути розуміння, що вона приходить, чесно робить свою роботу, служить Батьківщині й через 36 місяців може демобілізуватися. У законопроєкті ця норма є декларативною.

"Вона по суті дуже відносно працює. Там написано, що через 36 місяців ви отримуєте право написати рапорт на демобілізацію, а після цього Ставка верховного головнокомандувача буде визначати, хто отримає право і буде демобілізований, а хто не отримає. Це не є принципом правової чіткості. Чи буде це працювати – ніхто вам не скаже", – підсумувала народна депутатка.

Раніше йшлося про те, як потрібно працювати з людьми, щоб зменшувалися їхні страхи щодо мобілізації.

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