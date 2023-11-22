Якою є ситуація в енергосистемі України: пояснення фахівця

Сьогодні про застосування віялових відключень в Україні не йдеться. Наразі ситуація контрольована, проте українцям слід бути заощадливими.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"Нам потрібно всім трошки допомогти енергосистемі бути такою, щоб коли нам потрібно – кожну годину, хвилину, секунду отримували електричну енергію. Для цього потрібно трошки бути заощадливими", – зазначив він.

Фахівці роблять все можливе, наголосив Демченков, щоб і ця зима, і збільшення споживання, і нові обстріли не вплинули на стабільність енергоспоживання. За його словами, поки ситуація є цілком контрольованою.

Нагадаємо, Україна готує трирівневий захист своїх енергетичних об'єктів на випадок повторення російських повітряних ударів.

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