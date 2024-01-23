"Якщо 50% повернуться – це вже буде непогано": демограф – про міграційні втрати України

На думку Гладуна, на початок 2037 року в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть щонайбільше 30,5 млн людей.

Міграційні втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії є дуже великими. Чим довше триватиме війна, то менше біженців повернуться додому.

Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів Олександр Гладун заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

"Велика проблема у зв’язку з міграцією. Якщо 50% повернуться — це вже буде непогано. Причому ми прогнозуємо, що будуть після війни зустрічні потоки міграційні. Тобто частина жінок з дітьми повернуться, а можливо, частина чоловіків поїдуть до жінок, туди. Після того, як знімуть заборони щодо в’їзду-виїзду", – сказав демограф.

Також читайте Скільки людей залишиться в Україні через 15 років після війни – оцінка демографів

За словами Гладуна, прогноз, який роблять українські фахівці, відрізняється від того, який роблять міжнародні організації, зокрема МВФ. Останні виходять із того, що більшість біженців повернуться. Україна ж виходить із того, що охочих повернутися буде не так багато і "демографічна ситуація буде погіршуватись", – зазначив він.

На його думку, на початок 2037 року в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть щонайбільше 30,5 млн людей.

У свою чергу демографка Елла Лібанова раніше казала, що, за найбільш оптимістичним прогнозом, за 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей. На її думку, Україна й через 10 років буде бідною країною, а мільйони чоловіків у разі відкриття кордонів виїдуть до своїх жінок.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко заявив, що європейським країнам краще зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

Читайте також: