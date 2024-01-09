Якщо антиконституційний закон про мобілізацію ухвалять, як є, це поганий сигнал для усього світу – джерело

Міжнародні організації надали рекомендації щодо доопрацювання скандального урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в комітеті.

За інформацією джерела, міжнародні організації надали свої рекомендації суттєво переглянути норми, які порушують Конституцію України та впливають на економіку країни, бо якщо закон буде ухвалений у тому вигляді, що зараз, – це дуже поганий сигнал для всього світу.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк 9 січня повідомив, що урядову версію нового законопроєкту про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні з рекомендаціями комітету щодо змін тексту (під час доопрацювання у другому читанні).

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