Якщо автомобіль зламався: як врятуватися від переохолодження

Під час подорожі на далекі дистанції може трапитися будь-яка несподіванка. Наприклад, машина раптом зламається і зупиниться в безлюдному місці. А надворі зима. Як врятуватися під переохолодження — читайте в матеріалі ТСН.ua.

До речі, якщо ви не знаєте, за якої температури людина може замерзнути, в МОЗ повідомляють, що навіть погодні умови з температурою нижче +7°С вже вважаються такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров'ям. Холод може вбити людину за кілька годин. Тому дуже важливо знати, як правильно діяти в такій ситуації, коли ви опинилися у автомобілі взимку посеред безлюдної дороги і вам доведеться чекати на допомогу кілька годин.

Машина заглохла у безлюдному місці: що робити

Насамперед, важливо не панікувати. Натомість відразу зателефонуйте рятувальникам, надішліть свої геодані родичам або знайомим, в яких є автомобіль, допоки є мобільний зв'язок та заряд батареї.

Утеплення автомобіля

Щоб допомога знайшла вас і доїхала, знадобиться певний час. Щоб не замерзнути в цей період, потрібно заздалегідь утеплити авто. Запам'ятайте, що найбільше тепла втрачається через двері і вікна, тому скористайтеся будь-якими підручними матеріалами, щоб в салоні було тепліше.

Підійде навіть папір, який ви можете знайти в салоні машини. Також потрібно мати під руками скотч. Старі газети і туалетний папір також підходять для теплоізоляції.

Папір потрібно прикласти до всіх шпарин, а потім заклеїти скотчем. Щілини в дверях можна закрити навіть без клейкої стрічки, просто закладіть папером чи тканиною.

Цікаво, що утеплити машину також допоможе сніг. Для цього варто завжди мати в багажнику невелику лопатку, за допомогою якої можна накидати навколо автомобіля сніг так, щоб він дійшов до рівня дверних отворів. Так холод не зможе проникнути через дно авто.

Не забудьте зігрітися

Як врятуватися від переохолодження / Фото: Pexels

Тут є кілька простих варіантів, які можна використовувати навіть і всі разом:

Розвести багаття чи запалити свічку — як тільки ви потурбувалися про те, щоб машина зберігала тепло, варто подумати і про себе. В салоні можна зігрітися за допомогою свічок. Якщо запалити відразу кілька, можна добре зігрітися. Однак будьте обережними, якщо ви повністю заклеїли щілини, адже вогонь забирає кисень. Також пильнуйте і не забувайте про правила пожежної безпеки. Можна також розвести багаття поряд з машиною на вулиці. Зробити це можна за допомогою шматків дерева або хмизу. Одягнути більше речей — одяг допоможе утримувати тепло довше. Також для обігріву можна використовувати все, що знайдете під рукою (термоковдри, пледи), навіть звичайну фольгу. Важливо, щоб в теплі залишалися ноги і голова. Рухатися — тоді кров буде швидше текти по судинам і вам буде тепліше. Не варто довго сидіти в машині. Також не допустіть, щоб у вас заніміли кінцівки. Постійно розтирайте ноги і руки, а також виходьте на вулицю час від часу, щоб пройтися. Випити гарячого — досвідчені водії завжди прихоплюють з собою у дорогу термос з гарячим напоєм. Не рекомендується пити каву, тому що вона звужує судини і сповільнює кровообіг. Категорично заборонено також пити алкогольні напої, вони можуть нашкодити.

Як врятуватися від переохолодження за допомогою додаткових методів обігріву

Термохімічна грілка — її принцип дії досить простий. Потрусіть її, щоб вона почала виробляти тепло (при цьому вона може його тримати протягом кількох годин). Грілку можна покласти у взуття, рукавички чи в кишеню. Перцеві пластирі — цю рекомендацію можна почути від медиків, тому обов'язково додайте до автомобільної аптечки кілька перцевих пластирів. Вони допоможуть зігрітися в холоді. Найкраще їх клеїти на спину чи груди, тому що вони досить великі.

За допомогою цих простих методів ви зможете зігрітися і не переохолодитесь, поки до вас приїдуть рятувальники.