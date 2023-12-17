Якщо б не було цієї фіндопомоги: економіст назвав два шляхи України у разі відсутності підтримки Заходу

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса пояснив, як можуть розвиватися події в Україні без підтримки США та ЄС.

Не можна говорити, що підтримка Заходу може закінчитися. Політична воля щодо підтримки України і 2024 року існує. В протилежному випадку, відсутність цієї фінансової допомоги, або її частини доведеться компенсувати двома шляхами.

Про це сказав інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса в ефірі телемарафону 17 грудня.

"Звісно, що коли ми говоримо про 2025 рік, то ми всі живемо під ризиком Трампа (45-й президент США Дональд Трамп, який обіцяє продовжити боротьбу на виборах 2024-го - ред.). І там вже є велика невизначеність", - пояснює Фурса.

Проте, за його словами, поки і американські, і європейські партнери зберігають власне політичну волю підтримувати Україну.

Два шляхи України без підтримки партнерів

Якщо б не булофінансової допомоги Заходу, або її частини, то це довелося б компенсувати двома шляхами. За словами економіста, перший і основний шлях - друкування грошей, який неминуче призведе до динамічної інфляції.

"Тобто включати верстат Національного банку. Наслідки цього ми можемо собі уявити. На ринок надходить незабезпечена гривня, потім це призводить до девальвації, що в свою чергу тягне за собою дуже динамічну інфляцію", - пояснив Фурса.

Другий шлях, за словами фахівця, - скорочення державою витрат.

"Мінфін був би змушений шукати шляхи скорочення витрат. Зараз витрати є тільки на оборону та соціальну сферу.І оскільки ми ніяк не можемо скорочувати витрати на оборону, то довелося б скорочувати витрати на соціальну сферу. А так завдяки західній підтримці у нас є унікальна ситуація, коли наприклад пенсії виплачуються і навіть збільшуються", - додав Фурса.

Нагадаємо, раніше радник президента Олег Устенко зазначав, що у разі припинення фіндопомоги Заходом Україні на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів. За його словами, дефіцит державного бюджету 2024 року орієнтовно складатиме 40 млрд доларів.

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