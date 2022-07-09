"Якщо батьки звертаються з заявою": омбудсмен відповів, чи викладатимуть російську мову в школах

Омбудсмен з питань освіти Сергій Горбачов розповів, що в Україні немає прямої заборони на вивчання російської мови в школах. Він також не проти, аби етнічні росіяни вивчали свою мову в школах.

Що стосується кафедр російської мови на філологічних факультетах, то все залежить від політики закладу вищої освіти.

Про це Горбачов сказав в інтерв’ю для "Детектор медіа".

"Я не проти, щоби люди, які вважають себе етнічними росіянами, вивчали російську мову. Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами і звертаються до школи з відповідною заявою, то чому ні? Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає", – зауважив омбудсмен.

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Він додав, що законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних навчальних закладах мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Горбачов також прокоментував питання вивчання російської мови в ЗВО.

"Не знаю, будемо дивитися. Нещодавно в ЗМІ вже бачив повідомлення про закриття кафедри російської мови та історії російської літератури в Харківському національному університеті імені Каразіна. В університеті діятиме кафедра слов'янської філології", – сказав омбудсмен і додав, що заклади вищої освіти формують свою структуру відповідно до запитів абітурієнтів.

Нагадаємо, від 1 вересня у школах Житомира припинять вивчати російську мову.

Виклики вищої освіти та вступна кампанія в умовах війни: освітній омбудсмен Сергій Горбачов у ТСН

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