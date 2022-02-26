Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ": в речах російського полоненого знайшли Біблію

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ": в речах російського полоненого знайшли Біблію

Facebook/Оперативне командування "Північ"

Українські військові повідомляють, що в речах одного з полонених російських військових знайшли Біблію.

Про це повідомили бійці Оперативного Командування "Північ".

"В речах одного з полонених російських військових лежить... Біблія. На якій сторінці там написано, що треба йти вбивати мирних жителів чужої країни? Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ!" – йдеться у повідомленні.

В речах одного з полонених російських військових лежить.... Біблія. На якій сторінці там написано, що треба йти вбивати мирних жителів чужої країни? Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ!

Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Субота, 26 лютого 2022 р.

Зазначимо:

Росія нанасить удари по цивільному населенню

У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео

Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)

Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео

З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві

Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА

Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались

Нагадаємо:

Наступна публікація