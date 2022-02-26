"Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ": в речах російського полоненого знайшли Біблію

"Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ": в речах російського полоненого знайшли Біблію

Українські військові повідомляють, що в речах одного з полонених російських військових знайшли Біблію.

Про це повідомили бійці Оперативного Командування "Північ".

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"В речах одного з полонених російських військових лежить... Біблія. На якій сторінці там написано, що треба йти вбивати мирних жителів чужої країни? Якщо Бог існує, то він носить форму ЗСУ!" – йдеться у повідомленні.